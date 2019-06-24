高雄巿府力拚人進來，觀光局統計，今年1至5月觀光旅館住宿較去年同期飆漲2成。圖為駁二過年人潮。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜力拚「人進得來，高雄發大財」，觀光局24日公布，今年1至5月光是觀光旅館（五星飯店）人次為77萬，較去年同期激增逾2成，顯見創造新觀光亮點與話題策略奏效，成為國內外矚目焦點，也一掃去年旅宿寒冬陰霾。

高雄遊客近半年來暴增，觀光、旅宿、夜市等第一線業者最有感。觀光局長潘恒旭也分析，主因是舉辦多元亮點活動，提高城市能見度，像是，金銀河燈會吸引409萬人造訪；配合愛情產業鏈推出「十大愛情摩鐵票選」、「十大婚紗拍攝景點」等，及瓊瑤月、旗津滿月趴、愛河野餐派對等。

潘恒旭指出，觀光旅館1至5月住宿率為64.75％，較去年同期成長8.8％，住宿為77萬人次，較去年同期增加13萬人次，成長幅度達20.69％，從住客國籍分析，港澳、韓國、馬來西亞、大陸都比去年同期超過5成以上的成長。另若單就5月來看，有15.4萬人，大幅成長25.89％。

潘恒旭表示，高雄觀光繳出漂亮成績單，也一下躍升2019亞太地區旅行者最受歡迎城市第5名，優於前2年的10名之外。他也預告暑假活動滿檔，6月起推出「高雄真水」夏季系列活動，有蓮池潭水上彈跳及纜繩滑水，還有十大奇冰比賽，7月旗津黑沙玩藝節、SNOOPY高雄城市探險日，8月推出愛河水漾嘉年華及愛河水樂園，適合親子全家大小一同參加。

(中時 )