殲-31戰機

俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」戰機在參加這次巴黎航展前，已經沉寂了好一陣子。雖然殲-31在多次參加中外航展後，也傳出被多個「土豪」相中的傳聞，但後來也不了了之。

然而，新浪軍事的分析指出，自從網路上盛傳江南造船廠開工建造003型彈射航母後，殲-31又紅了起來。在部份網友心目中，殲-31儼然成了解放軍新型彈射航母艦載機的不二選擇，紛紛討論起未來它該如何向隱形艦載機改進。而這類猜測隨著殲-31歷經長時間神隱後，突然亮相今年巴黎航展達到了高潮。

在這次巴黎航展上，沈飛展出了殲-31的全新版模型。分析指出，從外觀來看，這與第2版原型機相比，有了較大的改動。例如，原來較平常的T型垂尾，改成了類似F-22的大角度外傾斜垂尾。而進氣道則有了殲-20的影子，機身似乎也加長、加寬。

不過，更特別的改進在於抬高的座艙，還有座艙後機背的隆起，以及發動機艙明顯的「鼓包」。分析認為，從這兩點來看，似乎都意味殲-31將會換裝推力更大的發動機，也就是用來代替RD-93的渦扇-19。據說渦扇-19的單台推力已可達12噸，這樣一來，殲-31的雙發總推就能達到24噸，甚至超過升級版F-35採用的F135發動機。

這樣看來，殲-31似乎有了成為解放軍航母下一代艦載機的雄厚資本。然而，分析指出，艦載機最重要的2點特徵，卻絲毫沒有在這次的新模型上呈現出來，那就是──著艦鉤和折疊機翼。

(中時電子報)