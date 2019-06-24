動保人員在永和綠寶石寵物公園掃描寵物晶片。（譚宇哲翻攝）

養貓狗的飼主當心荷包失血！新北市動保處24日宣布，即日起已在新北市各地公園綠地全面進行主動稽查，一旦發現未依規定辦理寵物晶片登記、絕育及施打狂犬病疫苗，不再進行勸導，將當場取締，3項違規者最高可依《動保法》及《動物傳染病防治條例》罰36.5萬元。

動保處指出，《動保法》自2016年增修後，明定飼主有責任為家中貓狗絕育，特定寵物業管理辦法2017年10月修訂後，也將貓咪列入管理，飼主依法有責任替犬貓完成絕育或申報免絕育。

動保處長陳淵泉表示，今年以來動保人員已在中和區四號公園、永和區綠寶石寵物公園、板橋區浮洲橋寵物公園隨機查核，發現違規未進行寵物登記、未絕育或未施打狂犬病疫苗犬隻共23隻，有7件裁罰，開罰金額共17萬6000元。

陳淵泉坦言，過往動保人員稽查時多以勸導居多，情節重大者才開罰，但礙於動保人力有限，後續追蹤難落實，易導致飼主存僥倖心態不作為，因此即日起強力執法，一經查核違規就立即開罰。

依《動保法》規定，犬貓未辦理寵物晶片登記，可罰3000到1萬5000元罰鍰，未絕育者可罰5萬到20萬元罰鍰，另外，依《動物傳染病防治條例》規定，犬貓未施打狂犬病疫苗，可處3萬至15萬元罰鍰。

動保處表示，為了提供偏鄉民眾便利，加強偏鄉防疫工作，每年皆安排偏鄉狂犬病疫苗及晶片登記巡迴活動，相關資訊皆可在新北市動保處網站查詢。

(中時 )