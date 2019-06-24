味全龍在20年後強勢回歸中職，彌補年輕球迷錯過阿公阿嬤或父母親那個「南統一、北味全」的中職年代，重溫「食品業雙雄」爭鬥的「流金歲月」，歷史的分合總有說出不的巧妙！

中職會長吳志揚表示，1990年開創職棒的感人畫面從丟出第1顆球開始，帶給國人無限的感動，也牽繫著國人情緒起伏，過去30年來，球隊進進出出屢有更迭，也在球團努力支持苦撐下，終於30年後規章與制度，漸漸又有新氣象。

如今味全龍以全新的身分加入中華職棒，其實中職維持4隊規模至今10年，中間一直期待有新球隊，但有很多主客觀的條件，例如經濟的發展，吳會長非常高興頂新和德基金會創辦人魏董事長率先付諸行動加盟，這也是圓魏董的棒球夢。

其實這也不僅圓了魏董的夢，其實也補足了年輕世代球迷的夢，同時不必只能聽到長輩對於味全龍風華的「吹牛臭屁」，年輕球迷可以再一次目睹當年「南統一、北味全」的對戰情景。

中職草創之初，球團的結合不希望同屬性的企業，兄弟象老闆洪騰勝先找到三商虎、味全龍之後，苦尋不到第4隊，最後找上同為台南人的統一企業高清愿，高清愿爽快答應後，馬上以台電成棒隊為班底而組成統一獅隊，職棒也順利開打。

現在歷史又回到食品業雙雄的職棒時代，而且是味全龍主動爭取加盟重返中職，帶起中職新球隊加盟的新氣象，頂新三董魏應充指出，今天是台灣運動史上成為歷史的一刻，期盼未來台灣的棒球能在世界發光發熱。

魏董期許味全龍復出傳承龍魂不滅，讓整個棒球有新的國際視野與高度，新的創新思維使得味全成為亞太創新舞台。味全龍的回歸也讓新一代球迷重溫中職開創前10年的歷史況味！

(中時 )