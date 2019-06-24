▲南投縣副縣長陳正昇、仁愛鄉長吳文忠、縣府教育處長陸正威和校長沈慧美等人出席動土典禮，祈求新校舍順利興建。（楊樹煌攝）

▲參與仁愛鄉仁愛國小教學大樓重建工程動土典禮的貴賓與表演祈福舞蹈儀式的學生。（楊樹煌攝）

南投縣仁愛國小今24日舉行「老舊校舍拆除重建工程動土奠基典禮」，副縣長陳正昇、仁愛鄉長吳文忠、代表會副主席蕭傳吉、縣府教育處長陸正威等人都出席動土典禮，祈求新校舍順利興建，提供小朋友更優質學習環境。

南投縣陳副縣長表示，仁愛國小於民國6年，迄今已逾百年，教學暨行政大樓校舍是屬已超過50年以上的老舊建築，為讓學生有更好的學習環境，經縣府向教育部爭取6,484萬4千元經費，縣府自籌300萬元，辦理校舍改建工程，大樓預計1年半完工，希望工程能在兼顧品質與安全狀況下如期完工。

動土典禮首由學生與長老進行原住民祈福舞蹈儀式，隨後舉行開工祈福典禮及動土儀式；新教學大樓為3樓建築，規劃有14間教室、3間廁所、6座樓梯、1間廚房、1間川堂，完工後除提供完善的教學設施、肩負仁愛鄉防災避難功能，災時並可提供民眾更好的收容功能。

新校舍採用綠建築標章、環保標章建材，並申請綠建築銅級候選證書，外牆設計融入社區賽德克原民圖騰，主體建築坐南朝北，自然通風良好，適度調節室內溫度設計，可創造健康友善、低碳節能及防災耐震的校園環境。

校長沈慧美說，新校舍規劃將展現仁愛鄉特色，除傳統文化元素，也貼近都市學習環境，希望小朋友透過不斷學習變得更愛讀書，因此新校舍圖書館也是重點規劃，以增加學生多元創發、適性揚才的機會。

(中時 )