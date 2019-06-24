南投縣仁愛國小今24日舉行「老舊校舍拆除重建工程動土奠基典禮」，副縣長陳正昇、仁愛鄉長吳文忠、代表會副主席蕭傳吉、縣府教育處長陸正威等人都出席動土典禮，祈求新校舍順利興建，提供小朋友更優質學習環境。
南投縣陳副縣長表示，仁愛國小於民國6年，迄今已逾百年，教學暨行政大樓校舍是屬已超過50年以上的老舊建築，為讓學生有更好的學習環境，經縣府向教育部爭取6,484萬4千元經費，縣府自籌300萬元，辦理校舍改建工程，大樓預計1年半完工，希望工程能在兼顧品質與安全狀況下如期完工。
動土典禮首由學生與長老進行原住民祈福舞蹈儀式，隨後舉行開工祈福典禮及動土儀式；新教學大樓為3樓建築，規劃有14間教室、3間廁所、6座樓梯、1間廚房、1間川堂，完工後除提供完善的教學設施、肩負仁愛鄉防災避難功能，災時並可提供民眾更好的收容功能。
新校舍採用綠建築標章、環保標章建材，並申請綠建築銅級候選證書，外牆設計融入社區賽德克原民圖騰，主體建築坐南朝北，自然通風良好，適度調節室內溫度設計，可創造健康友善、低碳節能及防災耐震的校園環境。
校長沈慧美說，新校舍規劃將展現仁愛鄉特色，除傳統文化元素，也貼近都市學習環境，希望小朋友透過不斷學習變得更愛讀書，因此新校舍圖書館也是重點規劃，以增加學生多元創發、適性揚才的機會。
(中時 )
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