「遇到火災無法往下跑，趕快往上跑？這是錯的！」新竹縣消防局竹北分隊長李浩銘在中國醫藥大學新竹附設醫院分享「破除火警逃生的迷思」，他說正確做法是「就地關門等待救援，並去窗邊呼救！」

李浩銘解釋，火災時如不能往下逃生，代表火勢已經不小，而煙的速度是每秒3至5公尺上升，人跑不過煙的速度，往上跑反而會使人體暴露在濃煙與毒氣中。

「火場中如遇濃煙時，用濕毛巾？也沒用！」李浩銘說，濕毛巾固可將有毒氣體阻擋，但相對會阻擋氧氣，最重要還是「在火場中保持低姿勢。」

「火災時躲浴室會比較安全？也不對！」李浩銘說，家中浴室多為塑膠門，在熱煙侵襲下會造成軟化，讓煙熱直接長驅直入，相較之下，普通木門能阻隔火勢10至20分鐘，正確做法是「關門避難，再到陽台或窗邊求救。」

李浩銘並指火災發生時會產生氧化碳等有毒氣體，人在睡夢中還未被嗆醒之前，就會失去意識。他建議居家應裝設住宅用火災警報器，才能在火災剛發生時及早偵知反應，以利避難逃生。

李浩銘並建議，民眾平時要事先了解自家環境及風險，事先準備好緊急避難包，並規劃好逃生路線與相關計畫。地震來時要保護頭頸避免受傷，牢記地震3字口訣「DCH」，即趴低（Drop）、掩護（Cover）、抓牢（Hold on），並保持冷靜執行，直到地震結束。

中醫大新竹醫院院長陳自諒感謝消防局帶來新觀念，對醫護人員有很大幫助，將會加強醫院同仁防災搶救能力和觀念。

(中時 )