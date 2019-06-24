▲奧萬大森林遊樂區在短暫梅雨過後，瀑布宛如萬馬奔騰、水勢壯闊。（南投林管處提供）

▲奧萬大國家森林遊樂區的生態池及楓葉橋景觀。（南投林管處提供）

奧萬大國家森林遊樂區開園屆滿25周年，林務局南投林區管理處為慶祝奧萬大生日，配合學生暑假開始，將在6月29、30日及7月1日推出入園門票10元優惠，歡迎民眾把握良機，前往 體驗奧萬大夏季風采。

南投林管處長李炎壽表示，奧萬大國家森林遊樂區於民國83年7月1日開園，而今已滿25歲了！該遊樂區屬中海拔山區，一年四季都可享受不同風情，如春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，各具特色，尤其現在的奧萬大更是熱鬧非凡，蝶舞蟲鳴、鷹揚高歌、鳥猴嬉遊、群蛙歡唱。

加上短暫梅雨過後，瀑布宛如萬馬奔騰、水勢壯闊，倘佯在奧萬大森林步道，可充分享受珍貴的「森林三寶」，即優質「活氧」、高濃度「芬多精」、豐沛瀑布「負離子」，將讓人暑氣全消，並可強身養氣！

7月1日是奧萬大生日，又逢學生暑假開始，為鼓勵國人多到戶外活動，體驗台灣的森林之美，南投林管處特別推出3日入園優惠措施。歡迎大家一起來為奧萬大慶生，利用暑假至奧萬大國家森林遊樂區踏青旅遊，避暑養身，體驗不同的森活假期。

(中時 )