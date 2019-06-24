林予晞擔任愛心大使。（兒福聯盟提供）

林予晞擔任愛心大使與孩童們一起做三明治。（兒福聯盟提供）

林予晞擔任愛心大使與孩童們提前歡度暑假。（兒福聯盟提供）

出道前曾是空服員的林予晞24日擔任兒福聯盟愛心大使，被問到長榮空服員罷工，她說因為自己曾是這行業一份子，多少也有關注，她覺得大家有訴求要爭取權益不是壞事，可能日常生活當中有遇到困擾和不滿，提出來也是好事，不過既然勞資立場各有不同，身為關心的這事件的人就多給他們一點時間，希望和平落幕比較好，別造成太大衝突，訴求可以好好表達出去，資方也可以心平氣和討論，最怕只是變成立場衝突，要爭取的事卻不了了之，希望焦點放在要討論的事上面。

林予晞說，空服員最累的，還是身體上的疲累，那基本上是非常勞力付出的工作，是勞力活，除了一定要化妝，還要穿丹數很高的褲襪，服務乘客的同時也要維持儀態，有時站在飛機上曾長達18小時，從一踏出家門、上機到終於踏進要休息的地方，時間是非常長的，「最辛苦的是這件事，每次回到飯店當褲襪脫下時，腳趾都揪成一團，腳趾形狀也變成正方形，好像黏在一起、裹小腳般掰不開，拇指也容易會外翻」。

對於長榮空服員被人形容是「不知感恩的小公主」？林予晞說，那是彼此真的不了解工作內容和形態才會這樣認知，但她也懂為什麼有人如此誤解空服員是小公主，「空服員和藝人一樣都是需要維持儀態的工作。要維持那樣儀態的私下，會有多少辛酸外界不知道，所以大家這樣講，我能理解，但不會生氣，這是盲點，大家應該理解彼此。她也坦言當年自己也曾經這樣看空服員這工作，誤解來自不理解，「當時的我想不通，所以把自己投入進入了解這行業」。

林予晞因演出《我們與惡的距離》社工師宋喬平，而有最美社工師封號，她今擔任兒福聯盟愛心大使，提前陪孩子們歡度暑假，開心聆聽苗栗烏眉國小烏楓樹分校烏克麗麗社團小朋友帶來的輕快演奏，還帶孩子們一起動手做美味三明治。林予晞說，她小時候暑假都是在照顧兩個分別小她4歲和8歲的妹妹，因為爸媽管很嚴，不太讓她離開他們的視線，所以通常都是她邀請同學到家裡玩，甚至在家裡開讀書會、電影會，「我是負責提供場地和餐飲，負責育樂的部分，覺得讀書讀夠了，就說那我們來打電動吧！」

林予晞想到弱勢孩子們在長假期間，面臨飢餓又孤單的困境，明明是最快樂的日子，卻變成最辛苦的時光，就覺得很沉重，號召大家支持兒盟的長假營養資助計畫：捐款一千元資助孩子營隊，長假學習不中斷，捐款三千元認領愛心物資箱，快樂成長吃飽飽，號召大眾支持公益，讓孩子們都能無憂無慮迎接暑假，讓屬於孩子們的快樂暑假不要消失！

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