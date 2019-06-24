平鎮警擴大治安座談會民眾參與踴躍。(警方提供)

平鎮警擴大治安座談會民眾參與踴躍。(警方提供)

桃園市平鎮警分局為使民眾更了解治安狀況，讓民眾反應地方治安事故，並宣導反詐欺、反毒品等政令宣導，24日舉辦大型治安座談會，會中除將與民眾面對面的直接溝通處理問題外，平鎮警分局也由員警自編熱舞、短劇，來加深民眾反毒及防制酒後駕車的印象。

平鎮警分局分局長黃炳訓表示，目前維護地區治安首要重點工作，舉凡反詐騙、反毒品、預防各類刑事犯罪及嚴懲惡性交通違規重點取締項目等，尤其是現階段青春專案保護青少年的各項宣導，警方將責無旁貸，藉由座談會的召開，能夠持續灌輸與會民眾、家長更正確的安全觀念，亦期望透過座談能夠了解民眾之所需，並進而達到犯罪預防之成效。

另外，青少年的犯罪問題日趨嚴重，往往留戀網咖、PUB，甚至遭到新興毒品誘惑、集體飆車、聚眾鬥毆或遭詐欺集團利用幫助詐騙或被詐騙等不法行為，為了防止犯罪案件及被害情事發生，平鎮警方透過社區治安座談會，邀請各學校代表、各地宮廟陣頭負責人及家長，加強宣導反詐騙、反毒及反鬥毆之意識。

黃炳訓說，一般的治安座談會，民眾參予意願不高，為了提高民眾參予意願，特別由平鎮分局內多名員警與地方熱舞團體，自己編導一齣大型熱舞表演及行動短劇，透過熱力四射的舞蹈及詼諧的表演，讓參加座談會的民眾更能深刻體會警方的用心，進而達到雙向溝通之目的。

(中時 )