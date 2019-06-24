▲溪頭妖怪村街頭藝人表演廣場，假日設置的視障按摩服務據點。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱關心縣內視障按摩師的經濟生活，特別商請溪頭妖怪村協助，在妖怪村設置「南投縣視障按摩服務據點」，由縣內具有按摩證照的按摩師提供服務，將可提供溪頭旅遊的遊客們，在休閒之餘，停下腳步，享受按摩的樂趣。

縣府指出，視障按摩服務據點的營業時間為例假日及國定假日，「街頭藝人表演廣場」的據點是從上午10時至下午4時，「枯麻二館」1樓則是從下午4時至晚間9時，歡迎至溪頭旅遊的遊客們，多加利用。

縣府設社會及勞動處表示，自從100年11月1日起，政府全面開放明眼人從事按摩業後，對視障按摩業造成不小衝擊，且嚴重影響多數視障按摩師生計，南投縣政府為增加視障按摩師經濟收入，安定其生活，所以特別在溪頭妖怪村設置『南投縣視障按摩服務據點』，以增加更多視障按摩師就業機會及提供旅客們享受放鬆身體之按摩樂趣。

南投縣政府也特別感謝溪頭妖怪村能提供場地，讓縣內視障朋友們得到更多關懷與協助！

(中時 )