300年老樹倒塌 8戶居民無法進出 17:232019/06/24 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆市東光路一棵300年歷史的老榕樹，今（24）日凌晨12時許，因大雨倒塌，導致8戶人家無法進出。（張穎齊翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市信義區東光路50號旁一棵300年歷史的老榕樹，今（24）日凌晨12時許，因大雨的侵襲，導致老樹連根拔起，接著倒臥路面，造成有8戶居民出入口被阻斷，無法前去上班，所幸未造成人員受傷。信義區公所人員獲報後，已派員前往了解，並派出機具進場搶通。 (中時 ) #人員 #信義區 #居民 #老樹 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄男大腿被捅一刀命危 只因一時好心 08:442019/06/20 社會 一覺醒來 三重剛滿月女嬰失去生命跡象 10:142019/06/20 社會 噁炸！俄羅斯小村遭百萬蒼蠅入侵 13:342019/06/20 時事 中市凌晨火警 警即時疏散居民大讚 16:562019/06/21 社會 微風信義區3館 今辦歡樂彩虹PARTY 03:012019/06/22 生活 剖開鱷魚肚見人腿 居民：他觸犯禁忌 15:522019/06/22 搜奇 拍一次不夠 美女地勤拒合照被打趴在地 19:312019/06/22 社會 菁埔埤溼地淨埤活動 社區居民作伙來 22:032019/06/22 生活 北市聯合醫院仁愛院區急診室火警 06:542019/06/23 社會 垃圾分類回收將用上刷臉技術 04:102019/06/24 焦點新聞 社會熱門新聞 到玉井玩買了幾箱芒果 拆箱後臉黑了 - 社會 井口真理子兇手大翻供：凶手不是我 證物埋高雄 - 社會 尪3秒繳械人妻求助 網友解答太驚人 - 社會 除了吃睡就是做愛 女學生慘淪「人肉飛機杯」 - 社會 井口真理子兇手大翻供：凶手不是我 證物埋高雄 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。