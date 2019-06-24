基隆市信義區東光路50號旁一棵300年歷史的老榕樹，今（24）日凌晨12時許，因大雨的侵襲，導致老樹連根拔起，接著倒臥路面，造成有8戶居民出入口被阻斷，無法前去上班，所幸未造成人員受傷。信義區公所人員獲報後，已派員前往了解，並派出機具進場搶通。

(中時 )