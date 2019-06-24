高雄市長韓國瑜6月22日台中造勢大會，主辦單位除借用河南路主場地外「小來公園」並架設電視牆。台中市民進黨議員陳淑華等人，24日在市議會定期大會3讀會提臨時動議，抨擊小來公園是市定文化遺址，當天竟出借作為政治活動之用，還在文化遺址架設電視牆「何苦為難小來？」

文化局長張大春指出，當初文資處人員同意時，不了解是政治活動，以為是公益活動才同意；因開放性的公園，人潮外溢到公園也很難阻止，日後審核相關活動時，會特別注意！

曾朝榮、李天生、陳淑華、邱素貞、賴佳微、黃守達與鄭功進等人怒指文化局是說瞎話，怎可能准予用庶民公益園遊會的名義，不用租金、保證金會認為這是非政治的公益活動！全世界都知道當天是辦韓國瑜的造勢活動啊！

張大春一臉無奈的說，因文資處人員不了解這不是政治活動，認為是公益活動就核准，這很理所當然！陳淑華提高聲量說「如果局長要繼續如此回應，就該道歉下台！」對遺址的保存態度輕忽，應該訂定遺圤公園的保存辦法。

陳淑華不滿抨擊說，遺址若遭損壞恐無法恢復，為保護遺址，避免假借名義租借遺址園區舉辦其他活動使用，請市府制定遺址園區管理辦法，遺址應劃設保護區，且應嚴謹審核租借計畫，並限定辦理文化教育活動。

(中時 )