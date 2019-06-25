「幸發亭」第三代陳薇竹說：「蜜豆冰是起家招牌，每樣配料一定要做到最好」。（陳淑芬攝）

中市中區老字號「幸發亭」蜜豆冰，隨著第一市場火災、改建到搬遷，以滿滿配料、特殊「香蕉油」香味打下盛名，歷經80年不墬。第三代陳薇竹5年前返中區開店。她說，蜜豆冰現在有刀削冰及剉冰兩種選擇，配料則從過去12種，再加碼蓮子及芋圓，不但吸引年輕人來嘗新，連95歲的人瑞都會來回味年輕的滋味。

「蜜豆冰是起家招牌，每樣配料一定要做到最好」陳薇竹從小就跟著阿公陳溪一起賣冰，她說，阿公從1937年在火車站以手推車沿街叫賣，到進駐第一市場，歷經市場火災、搬遷，爸爸希望下一代能接棒，她召集弟妹在5年前返回中區開店。

配料由弟弟負責手工熬煮維持有綠豆、蜜豆、麥片、蜜餞2種、鳳梨、地瓜、粉圓等，還有西瓜、蘋果及香蕉等3種新鮮水果。因應現代人健康訴求，又不惜重本再加碼1斤300多元的蓮子及研發芋圓等配料，冰品甜度也略調清淡，最經典的「香蕉油」當然不能缺席；冰料除了古早味的刀削冰，再加上剉冰的新選擇。

「食物要好吃就是要純、新鮮！」陳薇竹表示，湯圓是用純糯米手工做成，口感軟Q；芋圓則用芋頭先蒸熟，加上蕃薯粉等揉成麵糰，切塊後水煮；鳳梨經切片後加水煮，軟化後加糖熬煮一天後，鳳梨才會入味。

位於台灣大道的幸發亭店面走新復古風，陳薇竹笑著說，原本規劃客群是25歲到45歲，沒想到，竟吸引很多45歲以上客群，還遇過95歲的人瑞客人，這些老顧客會常來回味年輕歲月的好滋味。

●幸發亭美食資訊：

地址：台中市中區台灣大道一段137號

電話：04-22293257

營業時間：上午10：30至晚間10：00

價格：90元／碗

(中時 )