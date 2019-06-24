長榮航空空服員罷工已經邁入第五天，僵局還沒有解決，行政院長蘇貞昌指出，有必要會派出軍機協助，前行政院長張善政怒嗆：「不要鬼扯軍機，請政府做該做的事」。張善政質疑桃園市政府是主管機關、交通部是目地事業主管機關，依法他們任一者都可以啟動仲裁，但是為何沒做？抑或如坊間流傳，基於政治利益考量，雙方互推皮球，不願承擔責任，造成歹戲拖棚？

張善政在臉書發文指出，這次罷工訴求除了爭取待遇比較好理解之外，另外包括董事會增設勞工董事、禁止搭便車條款、罷工預告期、職業工會是否可以發動罷工的適法性等問題，若不是勞動政策專家，很難深度理解。

張善政說，雖然清官難斷家務事，但政府絕對有不可迴避的責任，那就是避免罷工發生，以及設法縮短罷工期間，讓社會受到的衝擊儘量降低。有些罷工或許終究很難避免，但是民眾在乎的是，罷工之前政府是否已經竭盡所能去避免罷工？罷工一旦發生，政府是否還是繼續居間協商，還是袖手旁觀？

張善政建議，當勞資雙方都很強勢，強制仲裁應是目前可以思考的解決方式，當時華航事件錯過，現在應該想想是否啟動，拖下去絕非上策，而交付仲裁的最佳時間點，應該是在調解不成立時，現在已經進入罷工階段，若要交付仲裁，就看桃園市政府或交通部有沒有肩膀了！張善政說「拜託蘇院長、林部長，不要再講軍機給人笑話了，依法政府可以介入仲裁，為什麼要迴避責任呢？」

(中時電子報)