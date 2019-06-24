台灣民意基金會董事長游盈隆拋出震撼彈，宣布將退出民進黨，引發外界好奇會不會造成骨牌效應，尤其是獨派會不會有人跟進？對此蘇貞昌表示，「如果愛台灣、守護台灣的力量還分裂，那就是中國最高興」，並喊話，「大家團結守護台灣是最重要的。」

蘇貞昌受訪時先稱讚游盈隆，「游教授是很有個性的人，他也很關心台灣，我還是鼓勵游教授及所有關心台灣的人，看到香港為了守護他們已經是打折扣的民主了，要這麼辛苦200萬人走上街頭，我們台灣更要珍惜我們現在已經有的民主自由。」

蘇貞昌表示，「大家知道，如果愛台灣、守護台灣的力量還分裂，那就是中國最高興，如果我們不能守護我們現在有的執政機會，絕對就是那種所謂的一國兩制台灣方案，習近平就有很多人會替他開路、替他講話。從昨天走上街頭，那麼多的年輕人在大雨中的呼籲，我們就可以看出，其實大家團結守護台灣是最重要的。」

(中時 )