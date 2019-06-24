◎去年選舉大敗 蔡提名4大法官權限受質疑

立法院今天舉行大法官人事案公聽會，對於蔡英文總統在此時提名大法官，有學者專家對此提出質疑。律師葉慶元就認為，蔡英文總統領導的民進黨才剛在去年底選舉大敗，代表民進黨已經與選民期待的方向不符，此時還讓蔡英文提名大法官人選，是否還有這樣的權限，值得大家思考。

◎美願無條件與伊朗談判

美國總統川普表示，他「不想與伊朗開戰」，而且願意在沒有先決條件的情況下與伊朗領導人談判，但底線是，伊朗在任何情況下都不得擁有核武器。與此同時，美國準備從24日起，對伊朗實行新的制裁，打算在經濟上增強對伊朗施壓，迫使伊朗政府改變其行為方式。

◎前進大阪G20峰會 習川經貿團隊正溝通討論

大陸國家主席習近平將於27日出席日本大阪G20峰會，大陸外交部今早舉行中外媒體吹風會。外交部長助理張軍表示，G20峰會不會討論香港議題，大陸對此也不允許。港府修訂《逃犯條例》等一系列舉措，是維護社會公義，彌補法律制度缺陷，是完全有必要的，中央政府也會支持。此外，習近平此行將出席峰會4個階段的會議，除了與金磚國家、俄羅斯和非洲國家的領導人舉行非正式會晤，也應多國領導人邀請舉行雙邊會談。

◎罷工談判露曙光？ 交通部：雙方有意退讓

長榮航空空服員罷工第5天，交通部政務次長王國材今表示，長榮將繼續發布6月29日、30日的航班取消資訊，讓旅客有至少一周的時間提前因應，機場最混亂的時刻已經過去，他也透露，勞資方在禁搭便車、勞工董事上，有望各退一步。

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(中時電子報)