高雄市長韓國瑜在台中造勢場上，提出要用「拉進來、打出去」新策略協助中小企業，他24日下午在臉書貼文，深入解釋所謂「拉進來」是延請東南亞退休官員、有實務經驗的專家來台辦說明諮商會，指導中小企業降低海外投資難度，「打出去」則是整合外交、經濟、貿協等政府涉外單位資源，挑選海外目標市場建立運籌基地，幫忙中小企業找到通路商、供應商，降低出口障礙。

韓國瑜臉書貼文指出，台灣中小企業共約140萬家，但政府主政單位「中小企業處」只大概編列40億元預算，難以有效協助中小企業升級轉型，更妄論提升出口競爭力，因此他先前提出「拉進來丶打出去」新策略。

此外，出口協助方面，政府一直強調推動「新南向政策」，但對中小企業的協助相當有限，除電子商務丶文化交流丶貿協推廣外，政策支援工具「不多也不太GET到痛點」，所以「拉進來、打出去」也期盼從現有資源中重新盤整協同，幫助中小企業突破海外行銷的真實障礙。

韓國瑜解釋，「合縱連橫的拉進來」是延請東南亞退休官員、勞動專家丶稅務專家丶律師丶台商等具有實務經驗的專家，來台舉辦說明諮商會，指導中小企業前往東南亞及海外時可能面臨的法令丶稅務丶勞工等問題，使有心前往的中小企業事先降低海外投資風險與障礙，並善用他們的資源協助中小企業開拓與經營海外市場。

而「一加一大於二的打出去」則在整合外交、經濟、貿協等所有政府涉外單位的經貿資源，同時結合海外台商企業丶僑商領袖及台灣各銀行海外支行等，挑選東南亞及海外重要目標市場設立經貿運籌基地，提供展銷丶倉儲丶物流丶運籌等功能，使中小企業在海外更容易找到通路商與供應商，建立供應鏈及產業鏈，降低中小企業出口障礙。

韓國瑜稱讚台灣中小企業幾十年前早就很擅長「從不利的環境裡創造有利、從有限資源裡創造無限」，若政府無法大幅增列中小企業外銷輔助預算，那麼應該盡早找回過去中小企業的想像力與企圖心，他所提出的新口號「拉進來丶打出去」，或許可幫助中小企業再創輝煌外銷奇蹟。

(中時 )