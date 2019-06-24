原美國代理國防部長夏納翰(Patrick Shanahan)，被爆出多年前的家庭暴力事件，因此決定退出國防部長競爭，現在將由艾斯博(Mark Esper)來接替。川普少見的沒有力挺他的手下，而是立即更換人選，顯然是政治妥協，避免再起爭議。

軍事時報(Military Times)報導，馬提斯(Jim Mattis)在今年1月1日請辭之後，夏納漢就一直擔任代理國防部長，原本川普有意將他真除成為正式國防部長，然而在新聞報導爆出，夏納漢在9年前與前妻曾經互相傷害，並且兒子曾拿球棒打母親的事件之後，這個醜聞使夏納漢決定自行辭職。

川普總統週二表示，他也是從新聞中才知道夏納漢的家庭暴力事件，不過他並沒有因此事要夏納漢走人，那是他自己決定的。

中華戰略學會研究員張競在受訪時指出，嚴格來說，夏納翰從2017年7月下旬就出任國防部副部長，2019年1月開始代理國防部部長職務，其本身在重要職務上能夠任職如此久，卻能夠通過重重查核，直到可能面對國會聽證程序真除扶正前，才被爆料傳出家庭問題，實在要讓人懷疑美國政府安全查核作業是否牢靠，或者是川普不再那麼一意孤行，必須遷就政治現實所做出取捨。

張競表示，而目前臨危受命被任命代理國防部長之艾斯博，卻是最符合華府政治圈內建制派之理想人選。其具有正統軍校畢業、一流學府進修、軍職服役、國會幕僚主管、智庫研究人員與國防產業經理人等完整實務經歷，這完全符合華府建制派政治人物之期待，因此未來遠比夏納翰更容易通過國會山莊任命聽證程序。

夏納漢確定不爭取國防部長後，剛好艾思博與他有簡單的問候。(圖/美聯社)

也就是說，川普似乎意識到，在爭取連任的這段時間，他目前的政治團隊必須減少風險，他雖然不是那麼在意夏納漢的家庭糾紛，但要是國會以此做文章，那川普也感到麻煩，乾脆再提一個最無爭議的人物，減少政治阻力，對他的連任比較有利。

要是美國國防高層人事不夠安定，那麼川普所希望的全球戰略構想就可能出現問題，特別是印太戰略發展軸向與配套方案，要是人事更替到盟友都對美國產生懷疑，那麼這些戰略構想能否從概念形成，發展到具體落實，就變得難以落實，而他的美國利益優先決策就會有所破損。

因此面對大選年，川普也必須在人事案上與建制派有所妥協，在很多政策施為上只能轉趨保守，儘量多一事不如少一事，以「play safe」為原則，像是無人偵察機被伊朗擊落，本來要實施報復打擊，但在最後一刻叫停，就是最顯著例證。

關於艾思博

他曾是雷神公司公關人物： 在被提名為陸軍部長之前，艾思博擔任過國防大廠雷神公司(Raytheon)的政府關係副總裁長達7年。而且在為雷神工作之前，艾思博曾在航太工業協會、貿易集團、經濟與安全審查委員會，傳統基金會和美國商會工作。

他在國會山工作：艾斯博對政界很熟悉，曾擔任參議院多數黨領袖比爾‧福斯特(Bill Frist)的助理，也曾為參議員查：查克·海格(Chuck Hagel)工作，海格曾擔任歐巴馬時期的國防部長。

他擁有博士學位：艾斯博拿到喬治華盛頓大學公共政策博士學位，並在2008年完成了他的論文《國會在美國戰略核力量發展中的作用，1947-1968》，除國防專業以外，他在1995年就拿到哈佛大學公共管理碩士學位。他最早的大學學歷是1986年畢業的美國軍事學院。

他是一名沙場老將：從美國軍事學院畢業後，艾斯博進入美國陸軍服步兵役，到1991年，正好與第101空降師一同加入伊拉克「沙漠之盾」行動，也參與隨後的第一次伊拉克戰爭，戰爭期間，被授與傑出公共服務獎章、優秀軍團獎章、銅星勳章、解放科威特獎章、戰鬥步兵徽章等。他在2007年從軍隊退役。

(中時電子報)