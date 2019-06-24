苗栗縣長徐耀昌等人為苗栗汙水下水道系統（苗栗市段）－田寮圳水質現地處理設施工程焚香祝禱順利。（何冠嫻攝）

苗栗田寮圳水質惡臭備受詬病，經苗栗縣政府向中央爭取，以總經費1億3500萬於苗栗農工舊校地，執行「苗栗汙水下水道系統（苗栗市段）－田寮圳水質現地處理設施」，將以礫間處理設施進行接觸曝氣氧化法，有效降低水中懸浮固體及惡臭，並規畫教育廊道與環境綠美化工程，提升居民生活品質。

田寮圳流經苗栗市人口密集地區，周遭生活汙水持續排入，縣府積極爭取獲中央相關單位支持補助，苗栗農工同意撥用舊校址於縣府，市公所也提供工務所用地執行水質淨化工程。24日苗栗縣長徐耀昌與苗栗市長邱鎮軍等人，持鏟動土並焚香祝禱工程順利，預計明年5月下旬完工。

田寮圳水質現地處理設施採地下化設置，透過礫間處理設施進行接觸曝氣氧化法，降低水中懸浮固體、氨氮、生化需氧量及惡臭，以有效整治田寮圳水質，並規畫教育廊道，讓學生、民眾觀摩學習水質淨化處理過程，完工後回復上方綠地。縣府水利處長楊明鐃指出，苗栗市上游透過節流，在中下游執行分洪與水質改善，盼能徹底解決苗栗市田寮圳長年淹水跟惡臭、水質不佳的情形。

(中時 )