李姓女童因嘔吐、腹痛送急診，醫師原診斷為腸胃炎，1個半小時後讓她離院，女童當晚再感不適，二次送急診才發現罹患腦炎，引發四肢癱瘓、智能退化，李母怒控院方當時未進一步檢查就讓女童出院，延後診斷，有醫療疏失；新北地院認為腦炎初期症狀不具特異性，難與腸胃炎區別，判李女敗訴。

2015年10月29日，11歲女童因高燒至38.2度，頭痛且全身無力，送至小診所就診後症狀未改善，11月1日凌晨1時許，再送至大醫院急診，醫生經腹部X光檢查、理學檢查等，初步診斷女童罹患腸胃炎，施打止吐針劑，1個半小時確認症狀緩解後安排出院。

當晚6時許，女童仍舊不適二次送急診，經抽血、腹部電腦斷層檢查後，晚間9時許診斷出女童罹患腦炎，當晚10時許轉入加護病房治療。

李母怒控，第一次急診時，明明主訴女童有數日發燒、胃部不適、噁心嘔吐等症狀，因可判斷與腦炎初期徵兆相同，但醫生卻未進步一檢查，1個半小時內讓女童出院，延後診斷及治療時間，顯有醫療疏失。

李母指出，女童因罹患腦炎引發後遺症，導致四肢癱瘓、每日癲癇發作，語言、認知及社會情緒能力都嚴重退化，向醫院求償醫藥費、看護費、精神慰撫金等共2630萬餘元。

醫院反駁，女童到院時嘔吐症狀已緩解，可自行步入急診室，根據血壓心跳、脈搏等以及家屬主訴，原初步臆斷為急性胃炎，先開立止吐針，安排腹部X光檢查，確認症狀緩解，再開立消脹及軟便劑，囑咐若有嘔吐或降低活動力，應馬上回診並進一步評估，女童也表示不痛了才讓她出院。

醫師主張，2次急診時女童意識狀態正常，無抽蓄狀況，皆無腦炎的徵象，醫師、護理師的處置符合醫療常規，並無疏失。

承審法官認為，腦炎的初期症狀雖包括發燒、頭痛、嘔吐及腹痛，但「不具特異性」，難憑初期症狀與腸胃炎或單純感冒區別，且無法強求醫師僅憑主訴或理學檢查，即能立刻確診，是現代醫學科技的極限，判李女敗訴。

(中時 )