八仙塵爆發生即將屆滿4年，造成486人傷亡，很多傷患還在復健當中，活動負責人呂忠吉判刑5年定讞，現已入監服刑，另外，八仙樂園董事長陳柏廷等8人因罪嫌不足，士林地檢署已2度不起訴，高檢署2017年1月5日發回士檢重啟調查，士檢日前第3度作出不起訴處分。

2015年6月27日，瑞博國際整合行銷公司在八仙樂園舉辦「彩色派對」，晚間8時許發生粉塵爆炸，造成15死、471人輕重傷，最高法院依業務過失致死罪判決呂有期徒刑5年，併科9萬元罰金定讞。而八仙樂園董事長陳柏廷、總經理陳慧穎、行政總監林玉芬、瑞博國際掛名負責人周宏瑋、承包商東世多媒體傳播公司負責人邱柏銘、呂忠吉的友人沈浩然、現場工讀生盧建佑、特效人員廖俊明均獲不起訴。

被害人及家屬不滿陳柏廷等8人獲不起訴處分，向高檢署聲請再議，經高檢署發回續查，士檢偵辦後，105年10月15日首度不起訴，被害人及家屬不服提起再議，高檢署2度發回士檢偵辦，要求承辦檢察官聽取被害人意見，進行修復式司法，查明呂、八仙樂園是否有合作關係，細究是否有業務過失責任，士林地檢署主任檢察官吳昭瑩調查後仍以罪嫌不足，作出不起訴處分。

士檢日前第3度偵結，認定陳柏廷等8人行為，仍不構成業務過失致死罪，因此做出不起訴處分，被害人及家屬不服還可聲請再議。

(中時 )