今年童玩節以「蛻變」為主題，7月6日至8月18日在冬山河親水公園登場，為留住遊客還延長開園時間至晚間9時、推出星光券等優惠，文化局還在童玩節開幕周舉辦為期5天4夜的「好玩藝創作營」，要讓學童體驗宜蘭在地特色的文化。

文化局表示，「好玩藝創作營」是以在地文化、童玩創作為特色，邀請到小魯班木工坊、好角舍工作室等藝師，引領國小學童動手製作創意機器人、童玩與劇本創作。營隊會深入宜蘭內城、龜山島社區體驗宜蘭在地特色。

文化局表示，創作營免費報名參加，活動從7月7日到11日，參加對象為宜蘭縣、台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣國小四至五年級學童（以暑假前為準），並以參加過自然材質或環保創作類競賽為優先對象，限額80位，可至https：／／forms.gle／eJZgUCrY3davmRM16線上報名。

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