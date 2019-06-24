台中市府新聞局影片研習班，今年新開網紅直播特訓、公民記者培訓及影片製作等課程，培訓民眾成為導演、記者與網紅，透過影像說故事。（盧金足攝）

台中市府新聞局長吳皇昇（左五）鼓勵大家面對充斥的新聞資訊，培養公正的媒體識讀能力，並藉公用頻道展現自己。（盧金足攝）

你想當網紅嗎？台中市府新聞局舉辦影片研習班，跟上時代潮流，今年新開網紅直播特訓、公民記者培訓及影片製作等課程，培訓民眾成為導演、記者與網紅，透過影像說故事，新聞局長吳皇昇24日特別cosplay包青天造型，呼應課程主題「一身5藝」，及網紅多變的創意行銷，鼓勵大家面對充斥的新聞資訊，培養公正的媒體識讀能力，並藉公用頻道展現自己。

新聞局今日為免費影片製作研習班宣傳，賴厝國小「古錐囡仔合唱團」以一首動聽的台灣傳統民謠為活動揭開序幕，吳皇昇、青年高中董事長蔡侑展、紀錄片導演陳正勳等來賓，呼應課程主題「一身5藝」，cosplay包青天與七俠五義造型，成功炒熱現場氣氛。

吳皇昇說，每個人對社會公共事件的看法不一，心中都有自己的一把尺，透過開設公民記者培訓班，盼宣導正確的「媒體識讀」觀念，讓民眾對新聞資訊擁有獨立思考與判斷能力。今天打扮成包青天，是人生中首次cosplay，除呼應課程主題，也要鼓勵大家仿效包青天無私與公正的精神，表達社會正義。

課程符合時代趨勢，開設「網紅直播特訓班」，鼓勵民眾用新科技展現創意，創造網紅經濟；另外，今年新創影視法律課程，讓民眾避免於創作過程中，誤觸個資法與著作權侵害等問題，邀請民眾多加利用公用頻道，將心中想法表達出來。

紀錄片導演陳正勳指出，今年第三年擔任課程老師，台中是一座有故事的城市，每個人都有屬於他(她)的成長經驗與歷史記憶，鼓勵民眾透過影像製作，向外界訴說自己的故事，豐富生活點滴。

市府連續5年開設免費影片製作研習班，將學員作品投稿至台中各有線電視公用頻道託播，落實媒體近用權及公用頻道精神。為符合網路直播趨勢，今年將開設「網紅直播特訓班」、「公民記者培訓班」、「影片專班」、「棚內節目製作班」、「高手工作坊」等課程。

此外，也首度將影視法律課程納入，避免學員創作過程中觸法，首創「影視學院」，開設影片行銷發行、肢體語言訓練、電影配樂等選修課程，培養學員專業技能。

影片製作課程有初階、進階、高手班共計5梯次，每班預計招生30人，即日起開放網路及電話報名，課程全程免費，歡迎民眾報名參加；詳細報名資訊及活動公告請至臉書搜尋「台中市公用頻道」或台中市政府新聞局網站最新消息查詢。

(中時 )