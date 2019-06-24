台中市太平區傳疑兒虐事件，近500鄉民23日深夜聚集郭姓保母家前，高喊「為1歲女童討公道」，警方並追究臉書粉絲頁《冠廷往事》劉姓直播主號召網友一事，24日下午劉男開直播駁斥，強調不是號召，是「台灣人挺台灣人」的事，並鞠躬道歉。

27歲劉姓直播主指出，他有老婆，育有2名小孩，初衷就是保護小朋友、老人及有需要幫助的人，提出政府修法「虐童」者，要「唯一死刑」訴求，直播過程中他不斷強調自己絕非「號召」聚眾，但勇於面對司法。他承認個人行為確實有點偏激，但「台灣人要團結」，主要讓大家知道這位保母是社區裡的老鼠屎。

根據了解，在新北市經營老酒生意買賣，27歲劉姓男子，3年前開始經營臉書直播，成為直播主。今年1月，彰化員林某托嬰中心發生女嬰猝死案，女嬰家屬質疑保母涉虐，劉男當時開直播，號召網友包圍托嬰中心，事後被警方依《社會秩序維護法》函送罰鍰。

發生太平女童疑受虐案件，500鄉民聚集包圍郭姓保母家前，事後劉男在臉書粉絲頁寫下「全台灣各位朋友，謝謝你們，我們的心聲，他們有看見；真的非常抱歉，吵到附近住戶，真的非常抱歉，對不起，各位警官大哥，造成你們困擾。」等道歉字語。

(中時 )