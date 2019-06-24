受到香港最近因《逃犯條例》修訂引發大規模遊行影響，瑞典法庭決定拒絕大陸要求引渡第3號「紅色通緝犯」的要求，改為當庭釋放。這可能是中共發起全球追捕重要外逃通緝犯的「天網行動」以來，所遭到的最大挫折。

據香港《南華早報》報導，瑞典法庭決定釋放中國大陸通緝的重大貪污犯喬建軍，他是大陸發出全球追捕令的百人紅色通緝犯名單中排名第3號，該名單被外界「天網」或是「獵狐行動」，大多數都是貪污腐敗案發後外逃的官員或國營事業主管。喬建軍是在一年前被瑞典當局逮捕，在最近的審判中，瑞典高等法院決定不依照中共的要求將喬建軍引渡回大陸。

大陸潛逃境外貪官喬建軍的前妻趙世蘭2015年在美國出庭受審時與媒體發生推擠，她被控國外轉移盜竊資金罪、移民欺詐罪、共謀洗錢罪等罪名。（圖／中新社）

報導說，喬建軍是河南管理糧食倉儲的官員，2011年1月攜款3億多人民幣外逃到國外，其家人也陸續抵達美國並獲得投資移民簽證。《美國之音》則指出，2017年初，美方以移民欺詐、非法資金轉移的罪名逮捕喬建軍的前妻趙世蘭，趙以交出價值2800萬美元的資產包括酒店、超市、公寓及多處房產做為認罪交換條件。去年北京向瑞典提出要求後，瑞典警方逮捕了喬建軍。

喬建軍在瑞典聘請的律師利里亞(Henrik Olsson Lilja)表示，瑞典司法當局的決定，對中共的海外追逃行動來說是一次重大挫折。雖然瑞典高法尚無和政府討論相關事宜，但是這已明確表示他們不會按照中共的要求引渡喬建軍。目前北京和斯德哥爾摩之間沒有引渡條約，中共是根據《聯合國反腐敗公約》向瑞典提出要求，如果獲准，將成為中共根據該公約成功引渡嫌罪的首例。

律師利里亞說，多日前在香港發生的大規模反《逃犯條例》的遊行示威，與國際刑警組織前主席孟宏偉案，都影響了瑞典法院的決定。

報導說，中共在過去三年中，在一百人的紅色通緝名單中已成功引渡其中的58人，渡。參加國際刑警組織的109個國家都會收到國際刑警組織的引渡要求，但每個成員國有權自行決定是否同意中共的引渡要求。

(中時電子報)