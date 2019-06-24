百年歷史的金聲順開路鼓，是北港鎮朝天宮媽祖聖誕遶境隊伍中最前方的藝陣，近日朝天宮整理文物，發現2具茶擔上刻有「金聲順」字樣，於是通知金聲順領回，近百年的茶擔得以重現，訴說早年遶境情境。

金聲順開路鼓創於清咸豐5年，至今已有170餘年歷史，早期為單純的鑼鼓陣，主要任務是以鑼鼓聲告知信眾遶境隊伍即將到來，後來成員日多，結合南管樂成立「金聲順古樂協會」，主祀戲神田都元帥雷海清。

近日北港朝天宮發現文物館內有2具素雅的茶擔，並不是朝天宮的文物，檢視後發現茶擔上刻有「金聲順」字樣，可能是早年金聲順尚未有館舍時寄放於朝天宮，於是主動物歸原主，讓金聲順如獲至寶、感謝不已。

金聲順理事長張崑煌表示，這2具雕刻素雅的茶擔應為日治時期所製作，早年繞境挑於藝陣後方，方便繞境人員補充水分，定點排場時則至於中間位置，讓大家於中場休息時飲茶，可見當時地方雅士、藝陣樂手對飲茶的講究。

張崑煌指出，金聲順會館內保存陳應彬大師設計的鼓亭、鑼桿、清代大銅鑼、清代鑼鈸樂器，均已由雲林縣政府文化處審查登錄為一般古物，2具茶擔的重現，讓金聲順的文物更加多元，同時藉由精美的茶擔，訴說早年遶境時的優雅情境。

(中時 )