長榮航空稍早發出內部信，指2018年獲利的成果，公司將核發員工酬勞給國內外員工，服務滿一年的員工可得到2萬2476元。長榮表示，雖然有許多空服員正在罷工中，但他們仍是公司員工，一樣可以領該筆獎金。

有長榮員工透露，該筆獎金每年股東會後都會發放，不過今年的金額比較高，而且發放動作特別快，推測與空服員罷工有關。

長榮航空公告內容如下：

感謝所有同仁2018年同心協力，勇於面對挑戰、解決問題，在大家共同努力下，締造公司2018年有獲利的成果，故依本公司章程第26條規定，核發2018年度員工酬勞予國內外員工。

二、本次核發原則如下：

1.平均分配於發放對象。

2.發放對象：2019年6月30日仍於本公司任職者(含留職停薪者)，按2018年度服務本公司日數比例核發(全年服務日數為365天需扣除留職停薪、無給病假及曠職)。

3.員工於2018年度服務日數為365日且無前述應扣除之日數者，得分配員工酬勞TWD22,476。

三、國內空地勤員工酬勞預計於2019年6月28日發放，地勤人員員工酬勞明細請至人事系統「薪資所得」、「查詢薪資」，輸入2019年度6月份『第二次』查詢即可(系統開放查詢日期為6月27日下午)；空勤人員員工酬勞發放明細及查詢方式，將由空勤管理單位另行通知。

四、員工酬勞的獲得，是仰賴每位同仁堅守工作崗位，同心協力，努力創造公司佳績而辛苦獲得的成果，實屬不易，再次感謝所有同仁的努力付出，謝謝您！

(中時 )