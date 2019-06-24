不讓鄰近的豎琴之城香港專美於前，台灣國際豎琴節邁入第二屆，這回集結海內外豎琴名家來台，於本周末登場，創辦人、豎琴演奏家解瑄表示，「豎琴在交響樂團中不容易被注意到，卻是不可或缺的樂器，作為獨立演奏的樂器，同樣也很有個性。」
解瑄表示，大眾對豎琴演奏家的第一印象，就是優雅，「但其實我們手上優雅地撥弦、腳下則是忙碌地踩踏辦，跟天鵝划水一樣，不一樣的是，我們只要踩錯一個踏板，音就會出錯，因此平時在台下的練習，要加倍用心，加倍下苦工，才能自在上場演出。」
今（24）日記者會現場，有一群來自台北歐洲學校的小朋友，最小的才國小二年級，她們頭上戴著可愛貓耳朵，拿著適合自己身高大小的豎琴，一字排開來，和老師們一起彈豎琴，大豎琴和小豎琴同台，聲響清透，有如天使之音。
解瑄表示，這群孩子們練習都很認真，這回將在開幕式中演出《動物狂歡節》，「動物狂歡節裡面有14種動物，我們透過音樂模仿動物，加上說書人、戲劇和舞蹈元素，就像小型音樂劇場。」
此外，全球頂尖的豎琴演奏家、法國榮譽勳章得主伊莎貝拉．莫雷蒂，和她的弟子之一艾曼紐．賽頌，也將來台演出，解瑄表示，伊莎貝拉．莫雷蒂是當今全球公認的豎琴天后，「她的演奏會搭配文學作品朗誦，音樂和詩文交錯，非常特別。」
值得一提的是，艾曼紐．賽頌現為紐約大都會歌劇院豎琴首席，這回來台，帶來他專屬的紅色豎琴，搭配攝影家許培鴻影像作品演出。活動將於6月25日至6月30日，在台北松菸誠品表演廳登場。
(中時 )
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