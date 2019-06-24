彰化縣政府上午結合縣內社區與種子人員，舉辦家暴防治志工大會師。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府上午結合縣內社區與種子人員，舉辦家暴防治志工大會師。(謝瓊雲攝)

彰化縣從2016年至2018年兒少通報案中，鄰居及社會人士通報上升7.66％，顯示家暴防治的初級預防工作已產生效益。(謝瓊雲攝)

家暴防治法通過滿21年，彰化縣政府24日上午結合全縣60個社區齊聚，辦理「彰化社區齊反暴、守護志工來出招」活動，彰化縣長王惠美偕社區、社團代表與受過防治訓練的守護志工大會師，藉公私協力讓紫絲帶的反暴意識在縣內飄揚。

啟動彰化縣防暴聯盟，宣誓防治家庭暴力的決心。王惠美帶領8大區守護志工攜手，組合拼湊全縣8區防暴地圖，象徵共同編織成彰化家暴防治保護網，會中並向公開宣示，守護志工們將持續在社區中進行初級預防工作，遏止暴力、保護家暴被害人遠離暴力。

王惠美表示，1993年發生鄧如雯殺夫案，妻子長期暴力而反抗殺夫事件引起重視，事隔5年、家庭暴力防治法1998年6月24日公布，再滿21年這天進行防家暴宣導更加有意義。

王惠美說，期許縣內8大生活圈進行聯合防治，先從60個社區、300個種子開始拓展到各社區，宣導防治觀念，發現異常狀況馬上通報社會處，可撥打113保護專線，或110求救專線向警察通報。希望鄉親互相關懷，找出脆弱家庭，避免家庭悲劇的發生；在社區裡建置安全防護網，幫他們走出陰霾、脫離暴力家庭，迎向光明人生。

社會處長王蘭心指出，彰化縣從2016年至2018年兒少一般通報案件中，鄰居及社會人士通報上升7.66％，顯示家暴防治初級預防工作已生效益；透過守護志工家暴防治訓練課程，在地扎根，在社區中關懷脆弱家庭，協助通報社會處、社福單位或是緊急提供物資協助等等服務。

社會處表示，家暴防治需要每個人多付出一些關心與熱心，大家一起關注此議題，及時撥打110求救專線、113保護專線，守護社區家園「讚」出來，共創美好彰化，希望城巿！

(中時 )