孟加拉驚傳火車出軌意外 至少5死百傷 18:112019/06/24 中時 鍾玉玨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 孟加拉驚傳火車出軌意外。圖為孟加拉火車人滿為患。(圖/擷自網路) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 孟加拉驚傳火車出軌意外。毛爾維巴扎爾區（Mowlovibazar）的庫羅拉（Kulaura）23日晚上11時30分（台灣時間周一凌晨1時30分）發生火車出軌意外，已知至少5死、100多人受傷。 出軌的Upaban Express火車由東部城市錫爾赫特（Sylhet）出發，原定前往孟加拉首都達卡，但在行經一座橋樑時，鐵軌下方的涵洞崩潰，2節車廂出軌並跌落橋下的河流中，1節車廂翻覆，剩下的車廂在意外發生後傾斜。 救援人員趕往出事的車廂搜尋。警方表示，不排除發現更多死傷者。 (中時 ) #出軌 #意外 #火車 #孟加拉 #河流 也許您會感興趣 推薦閱讀 林采緹談出軌夫有感 至今只修復50％感情 23:082019/06/20 娛樂 林采緹談出軌夫 感情修復僅40％ 04:102019/06/21 娛樂新聞 百年蒸汽阿里山小火車從竹崎回娘家維修 11:042019/06/21 生活 北市美麗華百貨傳女子墜樓 命危送醫搶救 12:352019/06/21 社會 成大化學館實驗室傳意外 1男大生臉手灼傷 16:032019/06/21 社會 台灣黑熊闖入小學校園 林務局：不意外 20:522019/06/21 社會 國寶級蒸汽火車頭 回家了 04:102019/06/22 地方新聞 成大傳意外 男大生遭灼傷 04:102019/06/22 地方新聞 國家圖書館傳意外 男子6樓摔落急救中 16:342019/06/22 社會 偷腥風波後首同框 鄭秀文和許志安一起做這事 10:052019/06/24 娛樂 國際熱門新聞 白金漢宮鼠患嚴重 英女王都被嚇到 - 國際 鬧劇！美議員為這事集體出逃 全員遭「通緝」 - 國際 悚！要母痛苦一輩子 13歲天才少年殘殺4歲妹 - 國際 風光不再！金正恩胞妹迎賓變低調 原來被她取代了 - 國際 爭首相 蒙陰影 強森與女友大打出手 民調慘跌 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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