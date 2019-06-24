孟加拉驚傳火車出軌意外。毛爾維巴扎爾區（Mowlovibazar）的庫羅拉（Kulaura）23日晚上11時30分（台灣時間周一凌晨1時30分）發生火車出軌意外，已知至少5死、100多人受傷。

出軌的Upaban Express火車由東部城市錫爾赫特（Sylhet）出發，原定前往孟加拉首都達卡，但在行經一座橋樑時，鐵軌下方的涵洞崩潰，2節車廂出軌並跌落橋下的河流中，1節車廂翻覆，剩下的車廂在意外發生後傾斜。

救援人員趕往出事的車廂搜尋。警方表示，不排除發現更多死傷者。

(中時 )