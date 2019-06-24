彰化縣政府集結全彰化縣最有趣好玩的休閒旅遊去處，文化局和教育處下屬各學校，更準備了500個多元豐富的夏日營隊，讓有興趣的學童來報名體驗。（謝瓊雲攝）

今年夏天首度登場的「嬉遊彰化『蓋』有趣」活動，鼓勵彰化親子同遊，促進親子關係又有機會抽大獎。（謝瓊雲攝）

親子嬉遊彰化迎暑假，彰化縣政府首度整合相關局處推出「嬉遊彰化『蓋』有趣」活動，在暑假期間歡迎家有小學生的爸爸媽媽親子同遊，每集滿10章就可換小禮物並獲得一次平板電腦、腳踏車，或圖書禮卷等大獎的抽獎機會。

除了農業處、城觀處與建設處，集結15間觀光工廠、13處休閒農場及45處特色景點，另外，還包括警消夏令營、文化局與教育處其下學校辦理的營隊，造訪各嬉遊點或參加各梯次營隊，就可在學習單上蓋印一枚戳章，走踏參與的景點越多，抽獎機會越多。

彰化縣長王惠美表示，馬上就放暑假了，今年暑假縣府為同學小朋友們準備非常多好玩有趣的地方，希望跟著爸爸媽媽一起出門體驗，讓暑假過得豐富充實，有多元學習。

王惠美說，即將上路的108年課綱主要是推廣地方特色及多元文化，縣府推廣本土教育，除了語言，更包括在地的非常多點滴；暑假親子同遊可促進親子關係，深入認識了解彰化之美，深植在孩子心中。

「2019美好彰化逍遙遊」也規畫14梯次營隊，各校也舉辦如運動i台灣、職業試探營、品格營、理財營、科學營、食農教育營、童軍探索營、太陽能光電營等，超過500個營隊，鼓勵同學們利用暑假期間充實自己，能有更正當及更多樣化的學習，謝謝旅遊協會的協助以及觀光工廠、休閒農場等一起來共襄盛舉。

(中時 )