你想當網紅嗎？台中市府新聞局舉辦影片研習班，跟上時代潮流，新開網紅直播特訓、公民記者培訓及影片製作等課程，培訓民眾成為導演、記者與網紅，透過影像說故事，新聞局長吳皇昇24日特別cosplay包青天造型，呼應課程主題「一身5藝」，及網紅多變的創意行銷。

「網路紅人」經營社群或影音網站，不只為自己創造吸睛的眼球效應，還能因經營網站行銷，甚至很多人為此為業，知名度大開。

新聞局推出的影視學院課程符合時代趨勢，開設「網紅直播特訓班」，鼓勵民眾用新科技展現創意，創造網紅經濟；今年還新創影視法律課程，讓民眾避免於創作過程，誤觸個資法與著作權侵害等問題，號召民眾多加利用公用頻道，將心中想法表達出來。

吳皇昇表示，每個人對社會公共事件的看法不一，心中都有自己的一把尺，透過開設公民記者培訓班，盼宣導正確的「媒體識讀」觀念，讓民眾對新聞資訊擁有獨立思考與判斷能力，他特別以「包青天」造型粉墨登場，首次cosplay，呼應課程主題，也鼓勵大家效法包青天無私與公正精神，表達社會正義。

紀錄片導演陳正勳說，今年第三年擔任課程老師，台中是一座有故事的城市，每個人都有屬於自己的成長經驗與歷史記憶，鼓勵民眾透過影像製作，向外界訴說自己的故事，豐富生活點滴。

(中時 )