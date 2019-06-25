徐立榆（圖中，折腰者），小小年紀但舞藝精湛，與舞蹈團隊今年榮獲全國舞蹈比賽古典舞冠軍。（張妍溱翻攝）

台中市篤行國小6年級舞蹈班學生徐立榆，小小年紀僅12歲，但舞藝精湛，與舞蹈團隊今年榮獲全國舞蹈比賽古典舞冠軍，可說是校園風雲人物；除了外型亮眼、五官精緻，謙虛好人緣的她，更是大家公認、內外兼修的「校園小美女」。

校方指出，徐立榆相當活潑可愛，熱心學校社團活動，其品學兼優，經常幫助同學，是愛心滿溢的美少女，若遇到有人讚賞她「人美心也美」，她總謙虛回答說，「我不是美女啦！班上更出色的同學還很多！」，希望才藝吸引更多人注意。尤其在古典舞表現上，徐立榆展現力與柔美，動作十分到位、完美融合。

在師長和同學們眼中，活潑大方的徐立榆為「校園小美女」當之無愧，除了才藝出眾，平日興趣廣泛，在學校時，總是幽默風趣、善解人意，是同學們的「開心果」，加上熱心服務、認真負責，是老師們的好幫手，更在全國學生比舞跳出力與美，令人讚嘆不已。

「沒有不散的筵席」，徐立榆今年6月從篤行國小畢業了，優異的成績表現，考上了她心目中的理想學校，即將就讀光明國中舞蹈班，繼續升學與她最熱愛的舞蹈，校方給予祝福，願她展翅高飛，讓夢想實踐，永遠是最閃耀、最有人氣的美女。

(中時 )