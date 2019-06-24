朋友之間嬉鬧、開玩笑是很自然的感情流露，不過如果因此而樂不可支「笑死人」了，這就笑不出來，而且要付出法律的代價。一名男子就是與老鄰居的一些玩笑動作和語言竟讓對方猝死，最後被依過失致死罪送辦。

據大陸《人民日報》報導，貴州遵義縣一名周姓男子和同齡的苟姓鄰居，兩人在住地附近的小賣部門口相遇。他們於是一起進去買東西，期間兩人開起了玩笑，嬉笑不斷，還相互推擠拍打熱絡不已，未料，苟男突然臉色大變，之後一頭栽倒在地。

這時周男還以為苟某也在開玩笑，還直喊要他「不要裝了」。但見倒在地上的苟某始終一動不動，周這時才意識到情況不妙，蹲下一看：苟某面色發青，且出現呼吸困難。

此時，受到驚嚇的周某沒有想到呼救，而是逃回了家中。之後，小賣部老闆急忙叫來苟某的家人。但為時已晚，苟某已經沒有了呼吸。

後來家屬得知死者生前前曾和周某開玩笑戲耍後，於是找到周某理論。周某卻態度強硬，死者家屬只好報警處理。警方趕到現場後，檢警徵得家屬同意解剖死者調查死因查出苟姓男子是因心臟冠狀血管拴塞致迴圈呼吸衰竭死亡。

結合調查掌握的案情，遵義縣警方以周某涉嫌過失致人死亡將他抓捕。警方認為，作為鄰居，周某應該知道苟某患有冠心病。在明知的情況下，周某還與之推擠戲耍，致其病發死亡，而且眼見苟某發病倒地，周某逃離，有見死不救之嫌，除了承擔民事賠償責任，理應承擔刑事責任。

開玩笑、嬉鬧要適可而止。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

不過，警方向遵義縣檢察院提請對周某逮捕時檢察院（等同台灣的地檢署）審查認為，周、苟二人雖為鄰居，但周某並不知道苟某患有冠心病，也不清楚此病的嚴重性，周某的戲耍推擠行為不足以導致苟某死亡，而受開玩笑刺激導致苟某死亡的誘因僅為5%~10%。

因此，檢方認為，周某的行為不足以構成犯罪，決定不予追究刑責，周某對此只承擔民事賠償責任。鑒於死者家屬並不想打官司，經公、檢兩家多次調解，最近，雙方終於達成了由周某賠償死者家屬6萬元（約合台幣28萬元）的協議。

律師認為，周某的主要過錯在於：眼見苟某倒地且面色發紫、氣若遊絲而不及時施救。儘管周某並不知曉苟某有冠心病，但是見到危難應該救助而沒有救助，應當承擔一定責任。如果周某明知道苟某有冠心病還推擠、開玩笑刺激，那麼他就涉嫌過失致人死亡罪了。

(中時電子報)