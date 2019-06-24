暑假來臨，北市府暑期市政體驗營開跑，活動為期3天，除了參訪北市施政成效，還將觀摩市政會議、市議會，並安排學生至13個機關見習，實際體驗公部門作業，最後安排與市長柯文哲進行便當會，分享見習心得，盼了解年輕世代的想法，培養公民意識。

北市府市政體驗營邁入第5屆，參加對象除北市國中小學生、大專校院學生外，今年在高中職梯次廣邀北北基桃高中職學生參加，180個名額瞬間被秒殺，昨舉行開幕式，學生問題五花八門，包含見習內容、雙城論壇和柯文哲是否挑戰2020，氣氛歡樂。

中山大學中文系學生呂育豪則說，這次分發到產業局見習，這次主題與路殺動物有關，本來覺得跟產業局扯不上關係，直到今天才知道產業局業務包含動物保護，顛覆過往想像，期盼透過此次市政體驗活動，了解市政運作。

由於參訪第三天將與市長柯文哲便當會，呂育豪表示，有機會想問問柯市長8年來的市政心得，以及未來會不會挑戰更適合他的職位。

台北醫學大學營養系學生廖皓雲則說，若與柯市長見面，會問他市政相關議題，雖然年輕世代多半支持他，但還是有很多可以進步的地方。

(中時 )