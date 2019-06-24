（行政院院長蘇貞昌今（24）日至行政院農業委員會家畜衛生試驗所視察。圖：農委會提供）

行政院院長蘇貞昌今（24）日至行政院農業委員會家畜衛生試驗所視察及勉勵同仁，宣布臺灣將向OIE申請認定成為不施打疫苗之非疫區，並期勉農委會繼續努力，以穩健朝向口蹄疫非疫國邁進。

農委會表示，我國臺灣本島、澎湖及馬祖自去年7月1日起停打口蹄疫疫苗，並持續進行監測工作，截至目前都未發現有口蹄疫病毒活動，也無任何案例，距停止施打疫苗成功已將屆一週年，符合向世界動物衛生組織（OIE）申請不施打疫苗非疫區資格。農委會將依期程向OIE提出申請認定，可望於2020年5月OIE宣布後，成功達成23年來撲滅口蹄疫的重要里程碑。

農委會說明，1997年臺灣爆發口蹄疫疫情，造成國家整體經濟損失高達1,700多億元，臺灣更喪失豬肉外銷市場。在國內各級動物防疫單位的努力下，臺灣本島、澎湖及馬祖自去年7月1日起全面停止施打口蹄疫疫苗。家畜衛生試驗所也配合政府撲滅口蹄疫政策，持續監測豬、牛、羊等偶蹄類動物血清抗體，證明目前國內確無口蹄疫病毒活動。

蘇貞昌由農委會主委陳吉仲陪同視察家畜衛生試驗所業務，聽取國內口蹄疫檢驗監控執行狀況，並慰勉該所同仁辛勞，也期許所有同仁務必做好各項實驗室診斷工作，提供迅速且正確之診斷結果，以確保我國畜牧產業永續發展。

蘇貞昌除了解口蹄疫撲滅情形外，亦關心目前嚴重威脅我國周邊國家養豬產業之非洲豬瘟疫情。農委會強調，一旦病毒入侵，除嚴重損及我國養豬產業外，更將二十多年來花費的口蹄疫防疫成本與努力付之一炬。而家畜衛生試驗所同樣肩負非洲豬瘟診斷工作，並配合動物防疫機關及國內學術研究等單位協助，徹底執行防範非洲豬瘟入侵之相關檢診工作，以確保非洲豬瘟病毒入侵的憾事不會發生。

(工商 )