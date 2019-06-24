高雄有個臉書社團2017年時，刊登徵求助理的貼文，內容表示，應徵者能配合公司穿短裙且20的人優先，雖然該徵才訊息也強調「沒有性別歧視」的內容，不過還是遭到檢舉，被高市府勞工局開罰45萬元。該臉書社團管理員提訴願遭駁後，再打行政訴訟。不過高雄高等行政法院審理後也認定這是「就業歧視」，判決管理員敗訴。可上訴。

聯合報報導，該臉書社團前年刊出徵才訊息，內容表示，希望工作地點在高雄為主，徵才訊息強調沒有性別歧視，卻表示「只要能配合公司服裝穿短裙者皆可」、還提到因工作需要常常要跋山涉水，為了安全「建議」年齡高的人不要來應徵，20歲附近體能佳優先等內容。

高市府勞工局接獲檢舉後，依程序先給予該社團管理員陳述意見，並提報給高市就業歧視評議會委員會，經決議成立性別及年齡歧視，違反就服法、性別工作平等法，開罰45萬。

社團管理員表示，因為助理工作需要有足夠體力，為避免求職者後來才現體力難以負荷，同時也確保工作安全，才會建議年齡較高者多加考慮。他強調沒對求職者就業歧視。

不過合議庭檢視完整的徵才內容後，發現該徵才要找的對象，很明顯是針對20歲的女性，而工作內容有社團活動，老闆雜事，洗衣打掃，地產買賣等，卻非一定要由20歲女性才能完成的，但這些條件使男性或20歲以上女性求職者不能或不願來應徵明顯違法，高市府勞工局罰鍰45萬無違誤。

(中時電子報)