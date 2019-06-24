東海大學建築系學生走入四箴國中，動手再造校園使用空間。（陳淑芬翻攝）

東海大學建築系大學生走入四箴國中，進行「對環境的省思」角落空間改善方案，動手再造校門口穿堂、司令台旁等5件作品。四箴國中校長顏慧萍24日表示，東大學生觀察校園的空間使用，提出空間設計的新理念，並配合校方意見進行修正，實現利他奉獻精神。

東海大學的大學社會責任（USR）實踐計畫「大肚山兒少青跨世代全人培力創能發展」，由建築系老師彭康建帶領「建築構造」課程學生48人，前往四箴國中推行「對環境的省思」角落空間改善方案，透過了解國中教育環境、學生行為及校園管理等議題，展開跨領域的學習。

學生小組團隊透過觀察、訪談、記錄、討論，發覺凌亂、單調甚至危險的角落，用「修復」的概念提出構想，並與校方溝通，研發工法、選擇材料與估價，並親手作工完成5件作品，包括「磚之行」紅磚砌成矮牆，兼具休憩與景觀功能；校門口兩側川堂的「轉轉」，創作可旋轉的木造椅成為學生互動的溫暖角落；為改善體育場周遭動線，打造木造平台。

彭康健表示，要改變大環境很難，但若從角落做起、從小地方著手，很多的小地方加起來就是大面積了。學生們學以致用，學習團隊精神及溝通能力，並親身動手完成，強化了學生實踐與參與的能力，可說是很難得的服務社區、驗證知識的學習機會。

顏慧萍表示，小組團隊花很多時間在校園觀察空間使用及師生活動樣態後，開始構思設計圖，精心製作的模型，闡述空間設計的理念，還要配合校方的意見去修正，真的很不容易。

(中時 )