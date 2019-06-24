桃園市空服員職業工會20日無預警罷工後，至今已進入第5天，但雙方遲遲未再回到談判桌協商，交通部次長王國材今天透露，包括禁搭便車條款、勞工董事議題，初步了解雙方都有機會各退一步；桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱受訪時表示，工會原本就不堅持一定要勞工董事，而只要基於保障工會團結權的前提下，禁搭便車條款、日支費也是可以討論。

據了解，勞動部居中協商的過程中，提出多種方案，但雙方要取得共識仍有一段路要走。勞動關係司司長王厚偉表示，目前方案不便對外說明，勞動部持續與勞資雙方接觸，期待拉近彼此的距離，促成雙方重啟協商，早日進入談判桌，也期待雙方不要再有不利協商的言論。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，其實工會原本各協商時都有彈性及討論空間，但希望公司在確保工會的發展，不讓會員被秋後算帳，保障工會團結權的前提下，包括讓非會員補票上車、開放工會在員工訓練時宣傳，都是方案之一。

至於勞工董事的部分，鄭雅菱說，工會原本的訴求就是「公司開放勞工參與治理」，希望讓公司透明化，原本就沒有堅持一定要勞工董事，而是公司可以提供如經營必要資訊、年終獎金參考數額等開放讓勞工知悉。至於有無設定罷工落日？她指出，目前工會做出很多讓步，希望公司盡快回到談判桌來協商，但沒有設定何時停止罷工。

針對日支費部分，鄭雅菱說，日支費原本就沒有一定要好要滿，現行的90元至目標的150元，都是可以討論的範圍。

(中時 )