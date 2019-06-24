美國官員周六表示，美軍網路部隊在星期四對伊朗的軍用電腦發動遠端攻擊，這是回應伊朗擊落美軍RQ-4C 無人偵察機的一項報復行動，這可視為中止對伊朗軍事打擊計劃的一種替代方案。

軍事時報(military times)報導，兩位官員告訴美聯社，這場網路攻擊是有總統批准的，這是緊張局勢升級以來，針對伊朗報復的應急計劃，不透露名字的官員聲稱，網路攻擊是有效的，已使伊朗軍用電腦系統，無法控制他們的其火箭和飛彈。

伊朗倒是沒有對美國的攻擊有什麼反應，不過網路安全公司CrowdStrike的代表稱，伊朗早在最近幾週就有一些動作，可能是為伊朗政府工作的駭客們，在這段時間針對美國政府機構，以及包括金融、石油和天然氣在內的經濟部門，發送了大量的釣魚郵件與木馬程式，又以川普政府本月對伊朗石化部門實施制裁後不久，類似行動就更多。

美國最成功的一次駭客戰就是對伊朗發動的，一種Stuxnet超級電腦病毒(多數認為是美國和以色列的聯合開發的)，滲透到伊朗核子工廠的控制程式，成功破壞了數千台伊朗離心機，使伊朗喪失製作核彈原材料的能力，在此之後，伊朗大部分基礎設施，就不再與網際網路連線。

伊朗也有能力發動網路戰，2012年，伊朗駭客對沙烏地阿拉伯國家石油公司發起攻擊，發布一種病毒，清除了3萬台電腦內的資料，並在屏幕上留下了燃燒的美國國旗圖案。

(中時電子報)