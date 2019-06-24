本週6月23日到6月29日的生肖運勢，就讓命理老師詹惟中分析12本週12生肖運勢給你聽。

🐭鼠：遠行好時機，在旅遊途中得以大有斬獲。

🐮牛：不宜外出、遠行，須注意行車安全；工作上恐有職業傷害的風險，建議多與友人商談，分擔解憂。

🐯虎：桃花有貴人，有機會認識將來的另一半。已婚者伴侶便是貴人，多聽取伴侶意見自然會有好的事情發生。宜遠行他鄉，到外地去能碰上長輩提攜。唯一須注意的是，這段期間累犯小人，包括家事不寧、親友也可能為你帶來麻煩。

🐰兔：多慮導致的精神壓力。工作上勞而有功，但建議適時紓壓為上。這段時間親子關係、晚輩關係值得讚許，家事和諧。

🐲龍：與父母意見分歧，衝突不斷，家事不寧。不過精神狀況良好，學習能力十分加分。錢財方面有貴人提攜。

🐍蛇：杞人憂天恐怕造成慢性疾病的衍生，健康須注意，建議可多請示貴人長輩的意見。這段時間家人的互動值得被肯定。

🐴馬：財運良好，然而需繁多注意，不必要的炫富恐會造成親人間的間隙，也會產生不必要的爭執。

🐑羊：親人互動關係緊張，有小刀傷、小外傷需注意。與友人齊力結盟，可創造更多財富。

🐵猴：事業、財運方面貴人扶持。但仍需注意，長輩為貴人，這段期間平輩間恐有小人。

🐥雞：得友人相助，財運、事業更上層樓。請避免伴侶之間、朋友之間不必要的爭吵。這段時間，適合整理居家風水，運勢得以大有調整。

🐶狗：未婚者的有機會結婚，單身者也有機會碰上好姻緣。已婚者須注意孩子問題外、本身也會有小毛病造成困擾。

🐷豬：不宜遠行、交友不慎、人際關係待加強。行事衝動造成的自身困擾。

詹惟中 │2019年6月23日~6月29日生肖運勢

(中時電子報)