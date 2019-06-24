一名７１歲呂姓老婦人，２３日晚間９時向丈夫表示出門購物後失去音訊，家人徹夜尋找未獲曾向轄區中正二分局南海所報案協尋，２４日清晨５時許，晨起運動民眾在植物園內竹叢旁水溝發現呂婦溺斃溝內，檢警到場勘驗，初步未發現有他為跡象，研判是死者失足摔落溝渠溺斃，應是意外所致。

北市植物園發生老婦失足溺斃。（圖：Google Map）

家住中正區的呂姓婦人，是在２３日晚間向丈夫表示要到全聯社買衛生紙，隨後就獨自出門，由於呂婦住處往全聯社，會途經植物園，所以研判呂婦是為了抄捷徑，才行經植物園。

呂婦獨自出門後一直沒有回家，家人查覺有異，外出尋找未獲，一度向轄區中正二分局南海所報案請求協尋，直到２４日清晨５點，一名早起晨運的民眾在行經植物園內竹叢旁溝渠時，赫然見到有一婦人溺斃溝內趕緊報警，警方到場查驗身分證實是呂婦。

據家屬表示，呂婦因曾受過膝蓋手術，行走較慢，懷疑可能因行走不便，加上北市整日大雨，造成現場地面濕滑，呂婦行走經過不慎滑倒摔落水溝內，才不慎溺斃。

(中時 )