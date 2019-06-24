為與時俱進, 以策略單方式命題創造產學合作為其特色的金犢獎, 特於今年在獎項及策略單主題做了許多創新改變，其中技術類項中特別加入新科技之運用, 設立了AR/VR獎項，並邀請米菲多媒體與金犢獎攜手合作, 教育全球金犢青年學子學習運用新技術來突破設計作品的表現， 以科技的視角讓創意有更多元的發展面向。

米菲多媒體產品經理蔡雅雯參與金犢獎全球啟動發佈會。

為讓金犢的青年學子更了解如何運用MAKAR的AR/VR技術, 特於大陸地區20多所省區高校、臺灣地區近50所高校以及星馬等國學院舉辦金犢獎全球校園分享會, 將今年甫推出的MAKAR AR/VR應用項分享給全球華人青年，日前米菲多媒體也受邀出席6/18成都頒獎典禮以及6/22於新北市政府舉行之金犢獎頒奬典禮, 並嘉勉表現優秀的同學。

米菲多媒體執行長盧俊諺為技術類MAKAR AR/VR應用項揭奬。

米菲多媒體執行長盧俊諺表示, 2018到2021年是AR增強現實發展重要年代，加上5G時代即將來臨，不管是未來傳輸及運用都會有大幅度成長。在這樣的發展前題之下, 創意是非常重要的，米菲多媒體開發MAKAR這商品，主要是要讓任何人都可非常簡單進行AR/VR開發、創造、製作。

米菲多媒體執行長盧俊諺於6/22台灣金犢獎頒獎典禮頒發技術類MAKAR AR/VR應用項予得獎同學。

6/18成都頒奬典禮, 頒發米菲多媒體技術類MAKAR AR/VR應用項之獎項。

他進一步表示, 米菲多媒體參與金犢合作的社會責任在於讓學生與時俱進更快速融入新媒體開發製作，也可讓學生快速了解如何透過AR/VR工具創造企業主需要的「內容」,也有機會運用到市場行銷及體驗面上，這也是米菲多媒體秉持過去一直努力在完善執行面的事。從此次參與作品中看到非常驚艷及洗腦方式來詮釋作品, 故此非常看好青年學子未來發展的AR/VR創意，也期許未來金犢獎可以將AR/VR列為指定技術項目，希望讓AR/VR創作媒介能夠越來越普及。

米菲多媒體產品經理蔡雅雯則表示, 今年金犢突破傳統，創新結合了AR/VR新技術應用，這次金犢奬前三名當中, 如復興商工的作品, 透過一個畫，以對話框方式轉換，讓畫裏人像的臉變成會說話的故事書。從創作過程中會發現透過AR/VR，從不動變成會動的，從靜態變成生動的故事書。而在另一個奬項應用則是結合了VR，透過VR360環境，可以看到更多有趣虛擬內容。

米菲多媒體產品經理蔡雅雯於全球校園分享會說明技術類MAKAR AR/VR應用項。

(中時電子報)