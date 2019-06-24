新光三越貴賓卡友28日至7月14日在逾100家指定美食街專櫃自備環保餐具，單筆消費可現折5元至10元。（粘耿豪攝）

新光三越貴賓卡友28日至7月14日在逾100家指定美食街專櫃自備環保餐具，單筆消費可現折5元至10元。（粘耿豪攝）

新光三越獨家限量MOLI and MASI環保吸管組，涵蓋環保袋、珍奶吸管、一般吸管和清洗刷子，消費者可透過Facebook粉絲團活動抽獎，或貴賓卡友扣會員點數20點可獲得。（新光三越提供）

新光三越身為最大的餐飲食品通路，善盡企業社會責任，積極響應環保署推動的禁用一次用塑膠吸管政策，本月以來分3階段以行動落實限塑，預估全台新光三越每年可減少約65公噸的塑膠使用量，等同1個小家庭超過77年的垃圾量。

為落實節能減塑愛地球，新光三越率先於本月1日起宣導自備環保吸管，接著15日起包括美食內用或外帶皆不再提供一次性塑膠吸管，攜手全台930家餐飲品牌力挺減塑，涵蓋餐廳、美食街小吃、食品伴手禮、咖啡廳等，也號召全民自備環保餐具當「食尚不塑之客」，一起和塑控說bye bye。

根據統計，930家餐飲中近400家使用吸管，其中3成改用的新光三越紙吸管，成本高於塑膠吸管3倍，其他專櫃則採用自設紙吸管、符合政府法令規範的環保吸管或就口杯，雖成本都提高，仍見百貨和各業者以行動支持政策的行動力。

本月28日至7月14日新光三越再聯合餐飲專櫃推出「不塑之客」系列活動，貴賓卡友於翰林、天仁喫茶趣、小確幸、一芳等逾100家指定美食街專櫃自備環保餐具，單筆消費可現折5元至10元；至全台各分店指定Facebook粉絲團貼文，分享自己的環保IDEA，有機會抽台灣設計界教父AKIBO獨家設計的限量「MOLI and MASI環保吸管組」，各店限量5名。7月5日至7日至新光三越各店贈品處或於新光三越APP skm select專區扣會員點數20點，也可兌換「MOLI and MASI環保吸管組」，全台限量1萬套。

向來，新光三越以扮演美好生活平台為使命，密切關注節能環保議題，像是推動綠建築、節電節水、節能減塑，在全台超市全面禁用塑膠袋，改以環保紙袋取代，美食餐飲專櫃全面以可回收環保餐具取代免洗餐具等。因推動發票無紙化獲財政部表揚為「百貨業推廣雲端發票績優總冠軍」，也積極落實節能措施獲經濟部頒發「自願性節能企業」績效卓著獎。

(中時 )