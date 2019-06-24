賀一航6月3日因癌症惡化辭世，他人生最後10年生活、工作焦孟不離的遺孀Judy至今講到他仍忍不住傷心哽咽，「我現在的心很空，很孤單，心裡好像少了 一塊肉」。不過她說很謝謝「爸爸」留給她最大的財富與資產，就是有這麼多好朋友，這是兩人這幾年一起經營的，「不然怎麼會有像柯姐（柯淑勤）這樣的好朋友一直陪著我？」

賀一航生前與Judy非常恩愛。（取材臉書）

因為覺得太孤單了，Judy為了轉移每天傷心難過的注意力，很希望趕快有工作。她當年在賀一航因欠稅被管收時，曾在白冰冰製作的綜藝節目擔任助理主持人，是否想要走向幕前？Judy說她不考慮幕前工作，上談話節目也不是她想要做的事，「因為賀大哥不喜歡我走幕前，他雖然走了，我還是希望尊重他！」不過畢竟娛樂圈是她與賀一航一起工作10年、很熟悉的地方，所以她計劃走自己比較得心應手的幕後工作，「接活動、做演藝經紀工作都可以」。

賀一航生前帶給觀眾無數歡樂。（資料照）

「以前24小時都圍著賀大哥轉，工作、生活、娛樂都長期習慣在一起，別人覺得他很依賴我，他走後，我才覺得我更依賴他！」Judy說，其實賀大哥很疼她，不管她想做什麼，他都會說「沒關係，妳要去哪裡我都帶妳去」，就連她去按摩兩小時，他也說「那我去找人喝咖啡，看妳按到幾點我再來接妳」，而且他不僅疼她、愛她，連她的家人也一起照顧，一星期至少有兩、三天會主動帶她回娘家陪家人，「他走後我才發現原來我是這麼依賴他，所以希望趕快工作、讓自己忙一下，才可以早點跳脫出來，比較不會那麼思念」。

Judy充滿感激地說，這段時間很多朋友都主動表達可以幫忙，例如賀一航演藝事業上的恩人、三立總經理張榮華表示如果有困難可以跟他說，吳宗憲也說有任何需要都可以找他，「大家都很客氣，可是我有一定年紀了，找工作可能有點尷尬，所以可能考慮自己做，但要等30日賀大哥進塔、全部的事情處理完後再來談。治豪也說我可以當他經紀人，但我還要規劃一下。」

賀一航生前與Judy工作、生活都形影不離。（資料照）

賀一航生前最疼愛愛犬「噹噹」，Judy曾多次把噹噹帶去靈堂，「我一開始很怕看到噹噹，因為爸爸超疼牠，就連住院時也還掛念著牠，以前爸爸不在家時，噹噹就會趴在門口等門，現在他走了，噹噹還是會趴在門口，剛開始那幾天，噹噹等一等曾經站起來叫個幾聲，我就會心想：是不是爸爸回來了？」賀一航走後，包括兒子曾治豪、好友王彩樺等不少人都曾夢過他，做著一些很日常的事。「彩樺才跟我說，她夢到賀大哥正在洗頭。好好噢，只有我都沒夢過」，不過大家都安慰她，應該賀一航不忍她會更難過才一直沒進入她夢中。

Judy坦言，要走出喪夫之痛真的很難，她自己也一直無法釋懷，這10年兩人一起歷經了那麼多風雨，好不容易一切都愈來愈好了，但為何幸福這麼短暫？她原以為這次住院應該度過這個劫數就好，沒料到，賀大哥臨走前連一句話都沒留下，「他真的就是覺得有點累了想睡一下，就在睡夢中走了」。

Judy說，賀一航很愛車，之前一直想換車，她一直以「你的車才剛換一年多，為什麼要換？」來勸阻，後來住院時，為了鼓勵他，自己就答應「你好起來，隨便你要換什麼車都讓你換」，「他走的那天，原本還很開心在跟牛哥（羅時豐）、牛嫂說我老婆要讓我換車！後來因為他一直想下床、站起來，我就請護士幫忙把他身上管子的線調整方向，牛哥在後面幫忙撐著，讓他靠在我身上，站了一陣子後覺得他身體有點沉了，問他是否累了，他點頭說要睡覺。因為他喜歡側睡，我就幫他喬了一個位置，也沒多久，他睡一睡就走了。沒有什麼昏迷、痛苦，走的臉就是睡覺的臉。」她已能接受賀一航走得安詳、被這麼多朋友祝福是一種難得的福報，但留下來的她，卻不知道自己的痛要持續多久才能痊癒。

雖然Judy對自己的未來還很迷茫，談到將來的工作也缺乏了些許自信，不過熟悉夫妻倆的友人都大大稱許她，因為曾經年少輕狂、沈迷賭博酒色的賀一航，遇到Judy後整個人生轉變，甚至大轉性，搖身一變成了朋友眼中溫暖善良又體貼朋友的老好人，原本對拍戲興趣缺缺的他，更在Judy的勸說之下，不僅拍了戲還拿下金鐘獎，再攀演藝事業高峰。Judy無疑是圓滿了賀一航此生的最大功臣。

(中時 )