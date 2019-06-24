【專訪】高雄市長韓國瑜

高雄市長韓國瑜24日傍晚接受「高雄林小姐」網路直播節目專訪，談上任後一路遭受攻擊與高雄市政挑戰。面對又遭到合照學生揶揄諷刺，韓國瑜表示，就像從政以來一路面對抹黑的心境，他虛心接受批評，但不會忘記多數人對他的支持。

林小姐開頭就問韓國瑜，如何面對自己及家人遭受大量抹黑？韓國瑜表示，仰賴心中的「宗教觀、生死觀、價值觀」，他能夠心定地面對打壓言論，堅定自己的目標。韓國瑜表示，下一任總統必須以「台灣安全、人民有錢」作為目標，打造「政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺員工」的健全社會。

對於初選，韓國瑜表示一定會派人力監督5家民調公司，務必讓結果公平公正，避免淪落到民進黨初選民調出爐、卻遭陳前總統批評「連鬼都不信」的地步。若初選順利通過，韓國瑜強調已有30位退休官員、學者、專家待命，包含前行政院長張善政在內，將籌組「國政顧問團」。

談到最受關注的市政問題，韓國瑜表示「一堆人問我6500萬元花到哪去」，他以岡山地區清淤為例，2米高的箱涵淤積195公分，甚至有大小箱涵沒有確實相接，難怪遇大雨就淹水。韓國瑜說，清淤是高雄市政未來的重點，過兩天還會親自去慰問清淤工作人員，感謝他們在高溫、惡臭的環境下的付出。

節目中，林小姐意外加入前行政院長張善政的視訊畫面，三人與線上兩萬多名韓粉齊祝張善政生日快樂，韓國瑜也特地用西班牙話祝賀，感謝張善政在網路上的仗義執言。

韓國瑜強調，許多海外熱心企業家擔心高市府沒錢，紛紛表示願意捐錢。韓國瑜強調，公共事務部分的捐助他認為不妥，但弱勢照顧如珍珠媽媽、毒寶寶、身心障礙者等公益事務則歡迎大家共襄盛舉。

而市民最關心的登革熱疫情，韓國瑜再次重申，每日下午的防疫會議、噴藥工作持續進行，7月1日化學兵將正式進入市區協助噴藥，請市民全力配合防疫。

(中時 )