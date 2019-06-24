九曲洞步道開放首日，吸引大批遊客搶先體驗。（許家寧翻攝）

太魯閣九曲洞步道睽違6年，終於在24日重新開放，雖然一早下著雨，仍澆不熄旅客興致，新建步道3座景觀明隧道，不用戴安全帽也可以安心暢遊，其中水景步道由強化玻璃打造，腳下就是懸崖深壑，讓遊客近距離體驗欣賞太魯閣峽谷鬼斧神工之美。

九曲洞步道原是中橫公路舊道，入口處位在九曲洞隧道西洞口，台8線中橫公路173.7K，步道全長700公尺，終點為九曲蟠龍，來回步行約30分鐘，峽谷最窄路段兩側山壁距離僅21公尺，可聆聽溪流震耳，被譽為「太魯閣峽谷最精華路段。」

太管處表示，今天上午9點試行開放後，陸續都有遊客造訪，現場有警方引導往來車流，交通秩序順暢，由於有景觀明隧道防止落石，遊客在九曲洞不必戴安全帽，不過在其他太魯閣景點仍須戴上以保護頭部安全，提醒未開放路段遊客也勿逕行闖入。

現完成整修的九曲洞步道，除景觀明隧道外，新闢一段低於步道路面，更接近溪谷的水景步道，其中靠近溪邊的路面設置10公尺為強化玻璃棧道，透過玻璃可近距離聆聽立霧溪急流震耳，感受峽谷效應形成的強風，讓遊客視野更遼闊。

新城警分局指出，九曲洞步道入口因狹谷地形腹地狹窄，並無劃設停車位，避免造成道路堵塞，車輛只能於公路兩側臨時停車，讓遊客上下車後駛離，另自行開車的民眾需將車停在中橫公路170.7K綠水、171,4K合流停車場停車後，再搭乘公車前往。

(中時 )