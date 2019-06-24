國內牙醫學系招生人數並未增加，反而持國外學歷國考通過人數逐年增加，國內牙醫人力即將過剩，衛福部規劃未來將要修訂醫師法，對於西醫、中醫、牙醫所有持國外學歷的畢業生，一律接受教育部學歷甄試，同時管控國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發員額。

2018年中華牙醫學會調查顯示，台灣每萬人口有6.05位牙醫師，目前台灣的牙醫師數與服務的人口比為1比1677，與美國、澳洲、加拿大、法國等已開發國家相近。

台灣每年已有約420名左右牙科醫療畢業生投入職場，以國內8所牙醫院系每年所培育的牙醫人力，足以提供目前牙醫人力市場的需求。

衛福部心口司表示，2011至2015年畢業年度牙醫師第二階段國考通過人數，分別為407、429、450、465與467人，通過人數逐年成長，但是國內牙醫學系招生人數並未增加，所以增加的人數來自於國外畢業生。

據統計，持有國外學歷國考一階應考通過人數逐年增加，2016至2018年分別為69人、60人、86人。衛福部呼籲，今年如有考量前往國外大學就讀牙醫學系的民眾，務必審慎考慮評估。

因為衛福部規畫規劃未來將修訂醫師法，對於西醫、中醫、牙醫所有持國外學歷的畢業生，包括歐洲、日本、美國、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡與香港等9大地區，應一律接受教育部學歷甄試。

同時管控國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發員額，未來將會適度降低國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發名額，用以為維持國內牙醫人力比、維護醫療品質，避免導致國內牙醫人力過剩。

(中時 )