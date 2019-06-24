竹南國小活動中心建於1984年，建築老舊耐震度不夠，24日舉行拆除重建動土儀式。（巫靜婷攝）

竹南國小活動中心老舊不堪使用，逢雨天室內下起小雨，校方以水桶接水。（巫靜婷攝）

竹南國小活動中心天花板破損，雨水滴落地面溼滑。（巫靜婷攝）

竹南國小多元化綜合活動中心預計明年12月底完工，圖為建築預視圖。（上驊建築師事務所提供）

竹南國小多元化綜合活動中心預計明年12月底完工，圖為建築預視圖。（上驊建築師事務所提供）

苗栗縣竹南國小活動中心興建於1984年，歷經35年歲月侵蝕，建築物老舊破爛，除了耐震能力不足，各層氯離子含量過高，內部還頻頻漏水，為改善學生運動及教學環境，苗栗縣政府獲教育部補助1億4800多萬辦理活動中心拆除重建工程，挑高設計使教學環境更寬闊，預計明年底完工。

竹南國小活動中心包含地下室共3層樓約1000坪，原建築經評估耐震能力明顯不足，且天花板多處破損漏水影響教學品質亟需重建，新的多元化綜合活動中心由上驊建築師事務所規畫設計，建築師林賜郎指出，新建築為地下1層、地上3層之建築物，採挑高設計，建築總高度約21米。

新建物地下停車場約可停放13輛車，並設置羽球場2座、10間多功能教室及1座大型展演場地，滿足教學活動空間的不足，林賜郎表示，整體設計以綠建築為方向，加強無障礙設施，建立通道連結相鄰校舍，並配合跑道運動場設置階梯看台，可當戶外階梯教室使用。

活動中心拆除重建工程24日舉行動土奠基典禮，縣長徐耀昌、鎮長方進興、校長黃善華等各級民意代表及相關單位1人1鏟祈福工程平安順利，縣府教育處表示，校舍重建期盼與社區互利共生，新建築將成為學生及社區民學習及休閒運動的場所。

(中時 )