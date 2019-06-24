兩隻白尾八哥「當街鬥毆」。（陳建樺提供）

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺昨天經過台三線竹崎鄉段時，看到路邊有兩隻白尾八哥打架、纏鬥，拍照放上臉書，網友笑說要「報警處理」，相當有趣。陳建樺說，他們可能是為了求偶或爭取築巢位置而大打出手。

在一旁觀察的陳建樺說，從地面一路到路邊車子引擎蓋、車頂，都仍緊緊纏鬥不放，其中一隻佔上風後，將另一隻同伴踩在地猛啄，直到頭破血流後才逃離，顯見戰況相當激烈。

陳建樺解釋，因白尾八哥不怕噪音和環境干擾等特性，喜歡築巢在號誌桿管洞中，不只可遮風避雨，還能避老鼠和蛇類等天敵，這次打鬥，從一旁另一隻白尾八哥持續觀戰來看，求偶或爭奪築巢位置的可能性比較高。

陳建樺指出，白尾八哥屬外來種八哥，近年嚴重擠壓台灣本土八哥生存空間，白尾八哥體型雖小，但鳥性兇猛，明顯影響本土八哥生存，近年嘉義地區幾乎找不到台灣本土八哥。至於要如何分辨本土八哥跟外來種，陳建樺說，本土台灣八哥的鳥嘴是象牙白，外來種白尾八哥都是橘黃色。

(中時 )